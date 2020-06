© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Anche se non rientra nel perimetro di questa informativa confermo che il governo vuol farsi trovare pronto" all'utilizzo delle risorse europee "e già in questi giorni ho avviato un'ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere preparato un più specificoche l'Italia presenterà a settembre". Lo ha detto il Premierche riferisce alla Camera (alle 11.30 al Senato) in vista delin programma venerdì 19 giugno.Al momento, spiega, "manca la proposta formale di un quadro finanziario pluriennale da Michel e l'incontro avrà una natura solo consultiva per fare emergere convergenze e dissensi. Prima di un accordo definitivo sarò in Parlamento per chiedere il vostro voto alla luce dellaDefinendo"una buona base di partenza" di cui "condivido la logica e lo spirito", il Presidente del Consiglio sottolinea che la Commissione europea non ha mancato l'appuntamento con la storia così come non l'ha mancato la BCE. In queste settimane è ilad essere chiamato all'appuntamento con la storia".Ribadisce quindi che è fondamentale raggiungere l'obiettivo primario di un consensoperchè "una dsarebbe già di per sé un fallimento".Tanti ancora itra i quali, criteri di ripartizione degli, proporzione tra sulegate a investimenti e riforme. Ma, insiste il Premier, "l'Italia chiede che la proposta non si discosti dalla proposta della Commissione quanto al volume delle e rimanendo fermo il principio del finanziamento straordinario a lungo termine" perchè siamoe non possiamo permetterci compromessi al ribasso. Per questa ragione politica e morale tutti gli stati membri sono chiamati a decisioni di alto profilo".Il Presidente del Consiglio ammette però che le posizioni degli stati membri sul Recovery fundsu più punti nonostante i progressi degli ultimi mesi. Quando abbiamo proposto un fondo finanziato con debito comune molti anche nel nostro Paese ci hanno accusato di essere visionari. Ma ora non discutiamo né sul sé, né sull'emissione del debito comune: stiamo discutendo dell'entità del fondo. E' un successo per tutti noi e per il nostro Paese, rivendica, sottolineando di "Trasformare lafar ripartire l'economia italiana su nuove basi per un progetto di riforme ambizioso per dare un futuro migliore al paese questa la strada da seguire.della crisi per affrontare nodi che impediscono all'Italia di non farsi trovare resiliente davanti a crisi di questa portata", incalza il Premier sottolineando che "non possiamo permetterci di tornare allo status quo precedente alla crisi". Per ripartire servono "nuove basi e più investimenti", viaggiando sul doppio binario dellaInfine, un"Coesi in Italia per cogliere subito e per intero l'opportunità che l'Europa offre a se stessa e ai Paesi più colpiti dal Covid. Questo spirito - conclude Conte - auspico caratterizzi ilin questa faseper la