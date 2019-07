© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A dirlo è ilnel corso di una diretta Facebook in cui chiarisce la sua posizione sulla vicenda dell'Alta Velocità Torino-Lione che sta animando il governo., dichiara Conte che ha elencato idi cui è necessario "tener conto nella risposta che dobbiamo dare all'UE entro venerdì"."Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta", chiarisce Conte nel confermare "l'interesse di tutti i cittadini" come centro della sua azione politica.che deve far quadrare i conti e porsi il problema di impiegare al meglio le risorse finanziare disponibili", continua il Presidente del Consiglio che ricorda di aver preso la decisione dopo aver studiato il dossier costi/benefici."Nel frattempo sono pervenuti dei fatti nuovi, elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare.", spiega Conte che ha ringraziato il ministroper il lavoro svolto sul monitoraggio dell'opera.", dichiara il premier che ricorda come "e non potremmo farne un impiego alternativo