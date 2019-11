Conte: Non è e non sarà manovra delle tasse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè fortemente deciso a contrastare il tentativo di far passare questa come la. Lo riferiscono fonti vicine al Premier, ricordando che è una manovra che ha evitato il già programmato aumento dell'IVA per 23 miliardi, che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi e su tutte le famiglie. La realtà, viene sottolineato, è che la manovra è fortementeLa manovra dà soldi alle imprese condà più soldi in busta paga ai lavoratori con 3 miliardi di taglio del cuneo fiscale, elimina il, dà 600 milioni alle famiglie e asili nido gratuiti, dà soldi alle persone con disabilità, potenzia il sistema della ricerca, non tocca laper le Partite Iva né, dà 3 miliardi di super bonus ai cittadini che usano le carte di credito. Quindi - proseguono le fonti - non può essere raccontata come unasolo per la presenza di alcune specifiche e limitate misure volte a tutelare l'ambiente, la salute dei cittadini e che danno un indirizzo green al paese, come la plastic tax e la modifica degli sgravi fiscali sulle auto aziendali più inquinanti.In particolare sulla Plastic tax il Presidente Conte intende incontrare le aziende coinvolte e gli esperti del settore per avere un confronto volto a rendere ancora più efficaci e sostenibili queste misure riducendo eventualmente l'impatto. Nella convinzione che si tratti di misure che rappresentano la chiara volontà del governo di avviare una svolta green ma che nello stesso tempo