© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo ha detto il Presidente del Consiglio, intercettato dai giornalisti al Senato dopo il voto finale sul Decretone che regolasul fronteIl riferimento ovviamente è alle nuove stime disullache nella giornata di oggi haIlinfatti, ha corretto al ribasso le stime diprevedendo un dato nullo nel 2019 (contro il + 0,9% della stima precedente) e unRassicura anche ilpentastellato, parlando da New York alla stampa:sono le nostre preoccupazioni". Che aggiunge: "- "Non c'è bisogno di nessuno scontro o di apostrofare la Confindustria come gufi. L'epoca dei gufi è quella di Renzi" ha aggiunto, dopo che il collega, l'altro Vicepremier,aveva commentato