(Teleborsa) - "È essenziale per l'UE che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità delQueste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa a margine del bilaterale con il Presidente francese, dal quale è emersa lache portino ad una modifica di Dublino, per superare l'approccio emergenziale legato all'arrivo di ogni nave. Misure da considerare globalmente e sulle quali far convogliare, con il supporto francese, il maggiorDopo un anno di tensione tra i due Paesi, culminato lo scorso febbraio con il richiamo dell'ambasciatore francese, l'incontro di Palazzo Chigi segna l'inizio di una nuova fase, dando un. Entrambi ribadiscono che le liti sono alle spalle, parlando di "rispettoche definsceche ricambia, sottolineando di aver ricevuto sul tema deiin quest'occasione