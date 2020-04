© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella serata di ieri è arrivata l'ufficializzazione dellacomunicate dal Presidente del Consiglioche ringraziando la maggioranza degli italiani che stanno osservando scrupolosamente le indicazioni del Governo è tornato a ribadire che è proprio questo ilVietato abbassare la guardia perchè unfatti finora.della stretta anti-coronavirus, dunque, perLo si farà appena sarà possibile. Intervistato dal Fatto quotidiano, il Premier ribadisce che non c'è ancora una decisione per il dopo: si entrerà in quella che ieri sera ha definito la fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e, gradualmente, a partire cioè da alcuni settori. Quanto alletorna sul Dl per assicurare- che si spera di portare in CdM già venerdì prossimo - e poi sulche si auspica prima di Pasqua, di una sortaDopo la crisi per il coronavirus, e traendo una lezione da quanto successo, bisognerà cominciare a pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato centrale competenze come la Sanità. A dilro il Vicesegretario del Pdintervistato dalla Stampa. "Un discorso di sistema da fare con calma dopo", riflette Orlando rimarcando l'importanza del sistema sanitario nazionale. Perché, osserva, "a seconda della qualità del sistema regionale che trovi,"Quando il Vicesegretario del Pd Orlando dice che lareplica subito