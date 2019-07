Conte: da Ue fiducia a Italia, crescita è stella polare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "'La scelta, compiuta dalla, di''. Lo ha affermato il premier, all'assemblea annuale dell'Ania, sottolineando che "i nostrie in ordine e la significativa riduzione dello. Ora l'esito positivo del dialogo con Bruxelles ci permetterà di promuovere le nostre posizioni sui dossier comunitari più urgenti"."La- sottolinea il premier - rimane la, che continuerà ad orientare l'azione di governo. Abbiamo adottato un metodo preciso, che sta portando i suoi frutti e che merita di essere implementato. In coerenza con l'azione riformatrice condotta sino ad oggi, gli sforzi mireranno anzitutto a favorire l'accumulazione di capitale fisico ed umano e a creare un ambiente sempre più favorevole agli investimenti"."La strategia di politica economica del Governo mira senz'altro alla, condizione necessaria, imprescindibile per ogni prospettiva di crescita", ha evidenziato il presidente del Consiglio.Per Conte "occorre intervenire per potenziare la coesione della membership europea, il completamento della governance bancaria e l'eliminazione delle attuali asimmetrie del sistema di vigilanza.Il, ha concluso, aveva impostato un percorso "con un rilancio della crescita economica e dell'occupazione, in seguito ad un rallentamento economico globale ed europeo che non poteva essere affrontato tramite politiche di austerità''.