© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvazione rapida del decreto crescita e una soluzione che unisca le forze di governo anche sul Fondo ai truffati dalle banche., intervenuto alla seconda edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano, ha rassicurato sull'esito del CdM previsto in giornata.", ha dichiarato. Conte è poi intervenuto sul tema del Fondo per i truffati dalle banche, sul tavolo del Consiglio dei Ministri ma non nel dl crescita.nel procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche questo", ha assicurato.Il premier ha poi ribadito che, sottolineando come l'esecutivo stia lavorando "per la crescita economica. In queste ore stiamo preparando misure volte a favorire la crescita" perché a "questo Governo interessa non solo il Pil, la crescita economica ma anche come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione".Rivolgendosi al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, presente al convegno, Conte ha voluto chiarire che il governo sarà "un interlocutore sempre attento per favorire la crescita economica e le imprese", aggiungendo però che "l'obiettivo è realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e di uomini possano perseguire uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al lavoro e alle attività produttive", ha aggiunto ai cronisti a margine del convegno.