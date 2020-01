Conte: con il neoprotezionismo si rischia nuova crisi economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Glihanno alimentato ildi cui si nutrono oggi le, le quali rischiano di procurare all'economia mondiale un nuovo arresto, che potrebbe rivelarsi esiziale, dopo la lunga crisi economica e finanziaria, la più lunga dal secondo dopoguerra, esplosa nel 2008 e di cui ancora patiamo gli effetti". A dirlo è il, in occasione della presentazione delcontro la crisi climatica. Il Premier, rispondendo a chi gli chiedeva come mai avesse preso parte alla manifestazione di Assisi e non fosse andato al World Economic Forum di Davos, ha risposto:Secondo Conte il miglior ingrediente per una ripresa dell'economia è. "Dovremo continuare a riporre fiducia nell'Italia: nei giovani, nelle famiglie, nella scuola, nelle aziende, nel sentimento profondo di solidarietà e coesione, il migliore ingrediente per il rilancio economico e sociale"., ha aggiunto il Presidente del Consiglio, ha un, anche in termini di nuovi lavori e occupazione. "Compito del governo - ha affermato - è realizzare un ambiente quanto più possibile favorevole alla sua crescita". Il Premier, nel suo intervento, ha ricordato alcune norme inserite nella Legge di Bilancio 2020. "Abbiamo dato alcuni primi significativi segnali, è un cammino lungo e faticoso, ci sono ancora molti passi da compiere, ma il- ha detto - sarà undi governo".Conte ha messo poi in evidenza l'importanza di prendersi cura della nostra casa comune che è il Pianeta. "Siamo qui nella città di San Francesco, nel segno di Francesco, per perseguire un obiettivo non più differibile: tornare a prendersi cura della nostra casa comune, il pianeta. Prenderci cura del pianeta significa prenderci cura di noi stessi, è un presupposto imprescindibile dello sviluppo", ha avvertito.