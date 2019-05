(Teleborsa) - Il Governo sta "seguendo un percorso concordato a dicembre. Ci atterremo al DEF (Documento di Economia e Finanza, ndr)". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della sua visita alla Cittadella della Pace di Rondine, in provincia di Arezzo.



"Abbiamo molto chiaro il nostro programma economico", ha precisato il Capo del Governo. "L'obiettivo è tenere i conti in ordine, saremmo assolutamente irresponsabili – ha aggiunto – se non li volessimo tenere in ordine. Nello stesso tempo, l'ho sempre detto, miriamo anche alla crescita economica".



In ogni caso, ha sottolineato Conte, "se arriverà qualcosa da Bruxelles ci confronteremo ma non ho ragione di ritenere che ci sia tutto questo allarme". © RIPRODUZIONE RISERVATA