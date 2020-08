Conte, bene Draghi su rafforzamento area euro e futuro migliore a giovani

(Teleborsa) - Il premier Giuseppe Conte apprezza l'invito giunto ieri dall'ex presidente BCE, Mario Draghi, a rafforzare l'area euro dopo la pandemia ed a garantire il futuro dei giovani attraverso investimenti in istruzione e ricerca.



Rispetto all'intervento al Meeting di Rimini di Mario Draghi "sono d'accordo, in particolare, sul fatto che dobbiamo rafforzare gli strumenti per dare maggior forza e stabilità all'area dell'euro e investire con determinazione sull'istruzione e sulla ricerca per garantire un futuro migliore ai giovani", afferma il presidente del Consiglio in un'intervista a Il Fatto quotidiano.



Il capo del Governo fa sapere inoltre che "a metà ottobre" l'esecutivo italiano consegnerà in Europa il suo Recovery plan per accedere ai fondi per 209 miliardi di euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA