(Teleborsa) - Il Presidente del Consigliodifende lanell'informativa prima allareplicata alle 12.30 in, mentre non si spengono le polemiche sul nuovoche entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio che ha già unito sotto la bandiera del malcontento Regioni, opposizioni, e alcune categorie che rimproverano all'esecutivo unaUna critica che il Premier respinge con forza."E'per unche deve proteggere la vita dei cittadini porre a fondamento delle proprie decisioni non già la libere opinioni che si susseguono ma le r: questo il messaggio scandito a chiare lettere dal Premier che rivendica le scelte dell'esecutivo, guidate dal parere vincolante del Comitato tecnico scientifico.che non ha precedenza nella storia della, siamo costretti a riconsiderare modelli di vita, a rimeditare i nostri valori, a ripensare il nostro modello di sviluppo. Sono giorni in cui è vivace il dibattito, anche critico, sulle decisioni assunte. La vivacità rileva la forza e la vitalità del nostro sistema democratico", dice Conte nell'informativa alla Camera sottolineando che "il Governo ha sempre compreso la gravità del momento e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata: c'è stato accuratoSulle misure per il coronavirus c'è stata unariuniti in una cabina di regia. Anche il Parlamento è stato costantemente e doverosamente informato", dice Conte con chiaro riferimento alle proteste delle opposizione che hanno lamentato di non essere state coinvolte a sufficienza.Quello messo in campo "è un modo per far ripartire al meglio laUn approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio".La parola d'ordine restaanche se dal 4 maggio in poi (quando saranno consentiti spostamenti ma solo all'interno della Regione) si valuteranno eventualicon la"Non ci sarà un piano rimesso ali ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli- Al termine delle due settimane (previste dal Dpcm del 4 maggio, ndr) avremo unribadisce Conte. "Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le, aggiunge.questo il messaggio del Premier che rivendica l'azione del Governo che ha agito sulla base di indicazioni scientifiche. "Non possiamo permettere che gliper imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del "chiudiamo tutto" al "riapriamo tutto","Nelle prossime ore il Ministro della Salute emanerà un provvedimento per definire criteri e specifiche soglie di allarme per una valutazione accurata della tendenza al contagio in ciascuna area del Paese. Una volta che saranno definiti questi criteri sarà possibile anche un allentamento delle misure restrittiveche rivendica le misure messe in campo dal Governo in tempi record, annuncia che verranno potenziate. Cita il, particolarmente colpito, lee dedica un passaggio al tema della"Ho agito sempre inribadisce ilche, attraverso unarivendica l'azione dell'esecutivo chiamato a