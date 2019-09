Conte ai sindacati: lavoro e allentamento pressione fiscale fra le priorità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'incontro era stato sollecitato dalle parti sociali, dopo l'intermezzo della crisi di governo ferragostana, e calendarizzato dal Presidente del Consiglio per questa mattina 18 settembre., ha esordito Conte in apertura, spiegando "l'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire".Il Premier ha poi ribadito chedel governo c'è il. Fra le priorità nella prossimafigurano anche glied un piano strutturale diTutto questo a fronte dell'esistenza di precisi, ha spiegato Conte, precisando. E in questo senso va letta la lotta all'evasione fiscale. "Tutti devono pagare le tasse per pagarne meno", ha affermato.