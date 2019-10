© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilconferma la volontà di questo governo di portare avanti il, il cui iter inizierà oggi a Palazzo Madama."Non vogliamo lavorare in maniera autoreferenziale", ha ribadito il Presidente del Consiglio, aggiungendo. "Dobbiamo lavorare fianco a fianco - ha spiegato - pere che riattivi il motore della crescita economica e dello sviluppo sociale"Presenti i segretari dei maggiori sindacati(Cgil),(Cisl) e(Uil), il Ministro dell'Economiaed il Ministro del LavoroConte ha ricordato alcuni punti cardine della manovra, fra cui le misure di, che andranno a finanziarie, un piano died una nuova agenda di. E non da ultimo il potenziamento delle misure a beneficio dellaRispetto alle clausole di salvaguardia, Conte ha ricordato cheavrebbe comportato un rincaro medio di oltre 500 euro a famiglia l'anno e quindi la decisione didi salvaguardia va nella direzione diassieme ad"Un'altra direzione del Governo è quella di", ha confermato il Premier, dopo aver fatot cenno ai nodi che bloccano la crescita come la guerra dei dazi e le tensioni commerciali.