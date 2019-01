Conte a Milano: nessuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo

(Teleborsa) - Il premier Giuseppe Conte, smentisce l'indiscrezione di stampa su una possibile fusione fra Fincantieri e Leonardo, circolata in mattinata.



"A livello di Governo non c'è nulla di tutto questo. Non c'è nulla sul tavolo". Così il Presidente del Consiglio ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, al termine del suo incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, se abbiano fondamento le indiscrezioni relative a una fusione tra Fincantieri e Leonardo. "Respingo nel modo più assoluto le indiscrezioni - ha aggiunto - sono società quotate in Borsa e il Governo non interviene direttamente".





