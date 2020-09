Contagi Covid-19 nel mondo superano 32 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per l'emergenza, con nuovi record di contagi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a livello planetario ad. E' quanto emerge dall'aggiornamento della John Hopkins University, che conta 32.048.333 casi accertati. Il numero dellesino ad oggi è salito aIn Europa, restano sorvegliati speciali Francia e Gran Bretagna, dove la situazione va peggiorando di ora in ora.Gli ultimi dati del governo britannico parlano di un picco dinelle ultime 24 ore, che vanno aggiornare il record del giorno precedente, portando il numero complessivo da inizio pandemia a 416mila. Anche idai 37 di giovedì, per un totale di 42mila vittime."Questo è il dato più alto registrato finora e un duro monito per tutti", ha dichiarato, direttrice della Public Health England, sollecitando i residenti a rispettare le norme di contenimento e far uso dell'app di tracciamento.Anche la Francia aggiorna il suo record di contagi conin un solo giorno (esattamente 16.096), mentre lesono, per un totale sinora di 31.511. La situazione si riflette anche sulle terapie intensive (46 in più), con il superamento del tetto di 1.000 posti letto occupati. Difficile la situaizone a Parigi, dove è impegnato il 25% dei letti di terapia intensiva.Il Premierha già anticipato unse l'emergenza sanitaria dovesse aggravarsi. "Dobbiamo essere attenti e prudenti. Se non interveniamo, potremmo ritrovarci in una situazione simile a quella di marzo", ha detto.Frattanto, l'UE ha lanciato proprio ieri un allarme sull'emergenza epidemiologica nel Continente. La Commissaria europea per la Salute, ha definito laed ha sollecitato gli Stati membri ad agire.Questa - ha aggiunto -come quello sperimentato in primavera, che ha provocato "crollo verticale dell'economia nel secondo trimestre".Cresce anche in Italia il numero di casi di coronavirus, anche se la situazione resta sostanzialmente sotto controllo ed il Premier Conte, non prevede un nuovo lockdown totale, solo misure locali e mirate.Dall'aggiornamento di ieri sera emergono aed aumentano anche i d, che si portano a, secondo i dati del Ministero della Salute.