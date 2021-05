24 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'Osservatorio permanente Confimprese-EY sui consumi di mercato ha analizzato i dati di aprile 2021 rispetto allo stesso mese del 2019, anno pre-Covid.

Il confronto è ancora fortemente negativo: aprile è stato contrassegnato dall'incertezza dei colori assegnati alle regioni e dalle aperture a singhiozzo e il saldo su aprile 2019 parla chiaro: -62,8%.

L'atteso recupero non c'è stato e a farne le spese maggiori è nuovamente la ristorazione (-74,4%), seguita da abbigliamento e accessori (-63,3%), che ha visto andare in fumo la collezione primavera-estate. Male rispetto agli andamenti dei mesi precedenti il non food che chiude a -35,2%. Nel confronto aprile 2021-aprile 2019, la Sardegna ha registrato il trend peggiore tra le regioni e perde il 79,4%. Palermo maglia nera a -81,1%.