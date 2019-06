© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi alla spesa delle famiglie dai quali emerge che l'incidenza della spesa alimentare sul totale è del 18%.Si assiste complessivamente – sottolinea la Coldiretti - ad unma cambia anche la composizione del carrello conper un importo di 1.260 euro all'anno per famiglia econ 1.176 euro mentre alcon 912 euro all'anno.Sul cibo in Italia si assiste in realtà – continua la Coldiretti – ad unacon un numero elevato di cittadini che si rifugia neimentre chi può cerca di dare un contenuto etico e salutistico ai propri acquisti con, del prodotto locale e a chilometri zero, magari acquistato direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.Nonostante il contenimento che si è verificato nel decennio la spesa alimentare - conclude la Coldiretti - rappresenta, dopo l'abitazione, la voce più importante nel budget familiare.