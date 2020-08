© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2020per effetto delche non viene compensato dal leggero aumento della spesa domestica. È quanto emerge da un'Complessivamente – secondo il rapporto – l'emergenza coronavirus ha determinato un"La spesa alimentare degli italiani – afferma Coldiretti – è tornata indietro di dieci anni sunonostante in termini percentuali si sia verificato un aumento rispetto alle altre spese che hanno avuto un crollo maggiore".In particolare a pesare – viene sottolineato nell'analisi – è stata laper la quale rimane una situazione di sofferenza per le difficoltà economiche, lo smart working, la diffidenza dei consumatori e le difficoltà del turismo, soprattutto straniero, che – secondo– rappresenta una fetta importante della clientela.Con la fine delle limitazioni agli spostamenti si è progressivamentelegato ai timori ingiustificati sugli approvvigionamenti per la spesa domestica e – spiega Coldiretti – "si è tornati su valori leggermente superiori alla media in una situazione in cui sono in calo tutti i settori del commercio al dettaglio". Una situazione che – continua la Coldiretti – "sta rivoluzionando anche gli equilibri all'interno delle filiere produttive pesando sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco".Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ilha registrato unama "l'allarme globale provocato dal Coronavirus – conclude Coldiretti – ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo con la necessità di interventi di sostegno pere non dipendere dall'estero per l'approvvigionamento alimentare in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali".