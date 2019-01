Consumi al palo: si spende di più per comprare meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Nell'arco temporale che va dalla crisi del 2008 ad oggi, laitaliane è cresciuta appena del, passando da una media di 2.480 euro a una media in 2.563,94 euro, mentre, registrando una crescita delLa denuncia arriva da, associazione che rappresenta e tutela i consumatori, in un'analisi che mette a paragone la crescita della spesa degli italiani e le dinamiche dell'inflazione dell'ultimo decennio."Ciò significa che l'incremento di- si sottolinea - ha subito un: le famiglie in sostanza hanno reagito alla crisi economica del 2008 modificando profondamente le proprie abitudini di spesa, acquistando meno e dirottando i propri acquisti verso esercizi più economici come i discount, che non a caso solo negli ultimi 5 anni hanno visto le vendite crescere del 9,6%".A farne le spese sono soprattutto gli, con una spesa media per questa tipologia che ha subito una, passando da 466 a 457 euro mensili, mentre sonoda 2.014 euro a 2.107 euro.con una media di 3.051 euro mensili a famiglia;, con appena 1.807 euro di spesa mensile, è la regione dove le famiglie spendono meno. Ne deriva che una famiglia residente in lombardia spende mediamente 1.244 euro in più al mese per i propri consumi rispetto ad un nucleo calabrese, ossia il 68,8% in più. Ma differenze si riscontrano anche nella: alla quota di consumi dedicata aglirisulta sensibilmente più elevata rispetto al Nord.