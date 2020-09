© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(UNC) esprimeper la, per aver adottato una pratica commerciale scorretta nel servizio di recapito delle raccomandate e di Ritiro Digitale delle stesse.commenta, presidente dell'UNC, aggiungendo che i consumatori "da anni denuncianoper il recapito delle raccomandate. Un servizio che è semprenegli anni".Dona ammette però che si tratta di unae che da anni c'è la proposta di "di tutte le Authority e di prevedere che le sanzioni siano sempre, per legge, superiori all'illecito guadagno, altrimenti non potranno mai avere alcun effetto deterrente".A proposito della misura delle sanzioni il Presidente di UNC aggiunge: "Il nostro ripetuto appello, presentato anche sotto forma di osservazioni alla legge sulla concorrenza a Camera e Senato, è rimasto inascoltato. Speriamo che ora il grido dell'Antitrust sia sentito".