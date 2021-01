© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo che, nelle due giornate precedenti, non si è materializzata né una maggioranza né un nome si chiudono oggi le consultazioni. Ilsi aprirà nel pomeriggio a causa dell'inaugurazione, in mattinata, dell'anno giudiziario, e vedrà salire al Quirinale ile ilPer il centrodestra è prevista una maxi delegazione composta da 13 persone, tra leader e capigruppo. Salvo cambiamenti di programma sono attesi al Colle per la; per; per; per l'il senatore, presidente della formazione centrista;per'; eper '. Un fronte che si presenta unito nella richiesta di un governo di centrodestra, che al momento non avrebbe i numeri, o di un ritorno alle urne. Unica posizione più sfumata è quella diche potrebbe, alla fine, mostrare un atteggiamento meno rigido rispetto a Lega e Fratelli d'Italia.Dopo il, perlomeno non prima di un chiarimento delle forze di maggioranza sul ruolo di Italia Viva nella coalizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrà capire la posizione del Movimento su Renzi. Un'apertura a Italia viva da parte dei Cinque stelle potrebbe aprire la strada a un incarico esplorativo per il quale in pole ci sarebbe il