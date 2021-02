© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera daun sì "condizionato" da parte di, e il no fermo diQuesto ilfra ile i rappresentanti dei partiti, terminato con l'incontrò tra l'ex presidente della Banca centrale europea con FI, rappresentata dallee dal"Abbiamo confermato il pieno appoggio, già anticipato da Berlusconi, a un governo con tutte le forze migliori della politica dell'economia e della cultura" ha affermatopuntualizzando che il sostegno del partito al governo Draghi "non implica la nascita di una nuova maggioranza politica, ma un governo di migliori al servizio dell'Italia e degli italiani".La destra si mostra, tuttavia, divisa.irremovibile nel dire no ad un esecutivo che non passi dalle urne ha lasciato intendere che Fratelli d'Italia potrebbe astenersi e in ogni caso intende collaborare. "Non votare la fiducia – ha spiegato la leader di FdI al termine dell'incontro con l'ex numero uno della Bce – non ci impedisce di sperare che Draghi e il suo governo possano fare bene e di dare una mano all'Italia come sempre. Da forza responsabile e patriottica le nostre proposte non mancheranno, le nostre valutazioni continueranno a essere puntuali e concrete".Sembra, invece, essersi ammorbidita la posizione del leader della Legache oggi ha rotto gli indugi e confermato il sì all'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a patto che nel nuovo governo ci siano ministri politici perché, ha detto, "governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati". Domani sarà proprio Salvini con i due capigruppo (non ci sarà Giorgetti) a chiudere il primo giro di consultazioni che prevede anche l'incontro con ilPrima delle consultazioni con Draghi i dirigenti del M5s si riuniranno in un. La riunione si terrà alle 11 e saranno presenti, a quanto si apprende,, il capo politicoe i capigruppo M5S di Camera e Senatocon i rispettivi vicecapigruppo. All'incontro dovrebbe partecipare anche ilNel frattempo Draghi si prepara ad uni, forse limitato alla giornata di lunedì. Lo spiegano fonti parlamentari aggiungendo che il calendario è comunque in fase di definizione e che qualsiasi decisione su tempi e modalità ci sarà entro domenica.