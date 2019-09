Consulta, storica sentenza: suicidio assistito non sempre punibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo anni di indicibili sofferenze da tetraplegico a seguito di un incidente e immobilizzato in un letto come lui stesso aveva ripetutamente chiesto:. Cappato rischiava 12 anni di carcere.. La corte Costituzionale doveva stabilire se fosse reato, secondo l'articolo 580 del codice penale, aiutare a morire una persona malata che non ritiene più sopportabile e dignitoso vivere.. I giudici costituzionali che avevano già chiesto al Parlamento di legiferare dando tempo fino al 24 settembre, ma senza alcun risultato.