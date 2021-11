Consulenti finanziari, Banca Generali vince la medaglia d'oro dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza

(Teleborsa) - Banca Generali Private si conferma, per il settimo anno consecutivo, la miglior rete di consulenti finanziari in Italia per soddisfazione della clientela. Il riconoscimento arriva dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che, attraverso una ricerca indipendente condotta sulla clientela finale, ha messo in fila le realtà di consulenti finanziari maggiormente in grado di rispondere alle esigenze di pianificazione patrimoniale degli italiani.

Secondo l'indagine dell'Istituto Tedesco, Banca Generali Private si posiziona al primo posto con un livello di soddisfazione del 67,8%, superiore a quello di Fideuram-IntesaSP, Valori & Finanza, Banca Mediolanum e Fineco Bank che rappresentano le prime cinque del settore.

A guidare il giudizio dei clienti, nella ricerca dell'Istituto Tedesco, – spiega Banca Generali in una nota – c'è l'ampio spettro di soluzioni d'offerta e l'evoluta architettura digitale di Banca Generali che, soprattutto durante la pandemia, ha rappresentato un forte valore aggiunto nella capacità della Banca di rispondere con efficacia alle esigenze della clientela.

"Siamo molto orgogliosi di un riconoscimento che certifica ancora una volta la qualità della nostra rete di professionisti e il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo di una offerta unica e distintiva dove l'impegno per l'innovazione si unisce a quello della ricerca di temi all'avanguardia – commenta Marco Bernardi, vicedirettore Generale di Banca Generali –. Da sette anni ormai il giudizio dei clienti finali interpellati dall'Istituto ci gratifica per quanto facciamo ogni giorno al fianco delle famiglie, ma quest'anno il premio assume per noi un valore ancora maggiore. La pandemia ha fatto emergere un nuovo tipo di domanda e di bisogni patrimoniali, confermarci i migliori nella