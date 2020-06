Consorzio Bouygues Travaux Publics, Saipem e Boskalis selezionato per fondamenta offshore wind farm Fecamp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(leader al 40,5%) in consorzio con Saipem (40,5%) e Boskalis (19%) si sonoil lavoro didiinper il, Francia. L'aggiudicazione è stata fatta da parte di EDF Renewables, Enbridge Inc. e wpd Offshore. Il contratto ha unIlsarà situato tra 13 e 22 chilometri al largo della costa di Fécamp in Normandia. Le 71 turbine eoliche saranno collegate alle fondazioni a gravità installate sul fondo del mare a profondità comprese tra 25 e 30 metri., in qualità di leader del consorzio, e, all'interno del consorzio,necessarie per garantire la stabilità delle turbine eoliche da 7 MW.ha il compito di, nonché la protezione e la zavorra delle GBS dopo l'installazione sul fondo del mare.Le fondamenta saranno costruite nel cantiere per i lavori marittimi di Bougainville nel Grand Port Maritime di Le Havre e saranno trasportate a mezzo chiatta al sito del parco eolico offshore. I, che inizieranno a giugno,. La messa in servizio e l'avvio operativo del parco eolico sono previsti per il 2023.Con una potenza complessiva di circa 500 MW, il parco eolico offshore Fécamp, che rappresentano oltre il 60% degli abitanti del dipartimento della Senna Marittima.Per realizzare questo progetto,hanei. Con questa combinazione unica di competenze, ie di contribuire al programma di diversificazione del mix energetico del governo francese.