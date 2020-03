Consob vieta le vendite allo scoperto. Settimana di passione in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: alla fine arriva la, che ha sospeso le vendite allo scoperto limitatamente alla, 13 marzo 2020, e su. Una decisione che tenta di porre un rimedio alche si è visto negli ultimi giorni e che ha portato il principale indice di Borsa,circa un una(solo ieri -16%) e circaL'ennesimo, ieri, ildi Piazza Affari, è scattato dopo che la: nessun taglio dei tassi, compensato da un piano QE da 120 miliardi ed aiuti all'economia reale ed alle imprese tramite il consueto strumento delle aste LTRO e TLTRO. A deludere anche isulloe sulla politica deldel predecessore Mario Draghi."La Consob, con delibera n. 21301 del 12 marzo 2020, ha deciso diazionari italiani", ha annunciato in serata la Consob, spiegando che la decisione è stata presa " tenuto conto della variazione di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo 2020" superiore alle soglie previste. Il provvedimento è, venerdì 13 marzo 2020, sul mercato MTA di Borsa Italiana"Il divieto - spiega l'authority -. Con ciò viene estesa e rafforzata la portata del divieto di vendite allo scoperto nude, già in vigore per tutti i titoli azionari dal primo novembre 2012 in virtù del regolamento (UE) n. 236/2012".