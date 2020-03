Consob sospende pagamento contributi vigilanza sino al 15 maggio

(Teleborsa) - A causa dell'emergenza coronavirus, la Consob ha sospeso fino al 15 maggio 2020 il termine, che originariamente cadeva il 15 aprile, per il pagamento dei contributi di vigilanza per il 2020 dovuti dalle società sottoposte al suo controllo.



La Consob ha anche deciso di prorogare ulteriormente, dal 22 marzo al 15 aprile 2020, la sospensione di tutti i termini dei procedimenti in corso presso l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), già sospesi una volta dal 12 al 22 marzo.





