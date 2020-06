Consob semplifica procedura operazioni urgenti con parti correlate causa Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, fino alprossimo, l'applicazione di alcunedel Regolamento sulle(Opc) al fine di agevolare, per le operazioni diche prevedano il coinvolgimento di parti correlate, il ricorso allagiàprevista dal Regolamento in caso di urgenza.L'opzione, già prevista dalla disciplina in vigore dal 2011, consente alle società diper l'approvazione delle operazioni con parti correlate (tra cui i pareri del comitato di amministratori indipendenti), a condizione che siasull'operazione e sulle ragioni di urgenza e che siasull'operazione nel corso della prima assemblea utile.Presupposto dell'intervento è che nellconnessa alla pandemia da Covid-19 le società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante potrebbero averedi realizzare con urgenza operazioni diche prevedono l'intervento di parti correlate.L'intervento di semplificazione, che non hanno previsto l'esenzione per urgenza o l'hanno prevista solo parzialmente (solo per operazioni di competenza dell'organo amministrativo o delegato ovvero solo per quelle di competenza assembleare).Tenuto conto che in caso di operazioni di competenza assembleare l'esenzione in esame è possibile soltanto nei casi di urgenza", la Consob ha adottato, inoltre, una Comunicazione volta a precisare che, fino al 30 giugno 2021, la necessità di far fronte ai casi di emergenza connessi allacollegato a crisi aziendali.