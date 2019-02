Consob, Savona punta su intelligenza artificiale e catena blockchain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vecchi princìpi e nuove tecnologie. Sono questi gli ingredienti della Consob diIeri davanti alla, il Professore, ministro per gli Affari Europei del Governo M5s-Lega, ha indicato i punti cardine che caratterizzeranno la sua mission.Il riferimento è alMa per garantire in Consob oggettività e trasparenza Savona punta a. Il risparmio in Italia – afferma Savona – è "un punto di forza" ma "si tramuta in un punto debolezza per la carenza di fiducia", va "finalizzato allo sviluppo interno tenendo sotto controllo il rischio". In questo scenario economico il presidente designato inquadra eventuali linee di azione e di modernizzazione che prevedono l'applicazione dell'intelligenza artificiale. "Voglio creare un gruppo di lavoro per studiare– è il nuovo mantra –. Anche nell'per ridurre la fase interpretativa e soggettiva" ha affermato Savona. Allo studio ancheDa Savona arriva, poi, l'districando "l'abbondanza di normativa interna ed europea" ed assicura che, senza smanie da dittatore e nessuna volontà di "creare discontinuità nella gestione del quotidiano".SulSavona risponde che non tocca a lui dare un giudizio ma che sarà pronto a rispettarlo. "Se la nomina sarà legittima sarò felice di esercitarne le funzioni altrimenti non brigherò, come non ho brigato, per mantenere l'incarico" afferma l'Economista che, con ironia, controbatte anche ai commenti sulla sua età."Non posso che fare i debiti scongiuri. Io me la sento", afferma.