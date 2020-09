Consob, oscurati altri 5 siti web per servizi finanziari abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Bellerophon Ltd e Bliz Biz Pty Ltd, KBS Capital Markets LTD, Amber, Kaf Trade Ltd e K-Trade Ltd, Plan Bit Global Limited e Plan Bit Tech Ltd Sale. Sono i nomi dei cinquedi cuiha ordinato l'oscuramento. Alla base della decisione l'offerta da parte di queste piattaforme diL'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dalin base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Sale, così, ail numero deicomplessivamente dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata di questo strumento di vigilanza.Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. "La Consob – si legge in una nota – richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massimaal fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo".