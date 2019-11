Consob oscura altri sei siti che offrono abusivamente servizi finanziari

(Teleborsa) - Consob, nell'ambito dei nuovi maxi poteri concessi dal Decreto crescita, ha oscurato 6 nuovi siti che offrono abusivamente servizi finanziari. In base ai nuovi poteri, infatti, l'Authority può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.



I siti oscurati sono quelli di: Lion Finance Ltd (https://cfd2fxpro.com); Globalix Ltd (www.globalix.co); UAB Inira (https:// alltrademarkets.com); Grandtrade.exchange (https://grandtrade.exchange); BTB Corporate LT (https://bcapitalprofit.com);

Selinusinvestment.com (www.selinusinvestment.com).



Sale così a 77 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti. © RIPRODUZIONE RISERVATA