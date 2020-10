Consob oscura altri 6 siti abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita", in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti in questione, tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.I siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento sono: Broker Major Ltd (sito internet www.brokermajor.com); Premium Solutions Ltd (sito internet https://the-premium-brokers.net e relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net); Swissgems Ltd e Media Solutions Ltd (sito internet www.cfdnets.com e url marketscfd.net); "Royaltyfinance" (sito internet www.royaltyfinance.io); ESOS International LTD e Kakedy International S.R.O (siti internet www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz).Sale, così, adalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.I provvedimenti adottati dalla Consob non sono immediatamente operativi. Sono attualmente in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.