Consob oscura altri 6 siti abusivi

(Teleborsa) - La Consob si è avvalsa ancora dei nuovi poteri conferiti dal Decreto crescita, in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web che offrono servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. l'Autorità di controllo dei mercati ha dunque oscurato 6 siti che offrivano abusivamente servizi finanziari.



Si tratta di: Orion Consulting Ltd (www.kapitalswiss.com); CapitalTechFX (https://capitaltech24.com); Game Capital Ads Limited (https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com); Maximus Global Markets Ltd (https://evolutionbrokers.com);

ActivBroker Ltd (https://activbroker.com).



Sale così a 94 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere.