(Teleborsa) - Lasi è avvalsa ancora dei suoi nuovi poter ed. In base alle nuove funzioni riservatele dal Decreto crescita, l'Autorità può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Le società ed i relativi siti oscurati sono: Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com); WebNet Ltd (www.2dots.it); "Cleavesecurities" (www.cleavesecurities.com); Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com);BCProfit2019 (www.bcprofit2019.com); Terratech Ltd (www.swissfingroup.com); Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading); "VirtualStocks" (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc); "RoyalFunds" (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc); Lctrade Ltd (www.lctrade.net); Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com);Sale così a 117 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere.