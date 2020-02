Consob, le novità previste nel Milleproroghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilma anche ladelle misure di spending review.Sono solo alcune delle novità che il, approvato in via definitiva al Senato, affida alla Consob. Tra queste rientra ilattraverso i quali viene prestata l'offerta abusiva, in quanto priva di prospetto, ma anche ilo.L'approvazione definitiva del decreto legge è arrivata insieme alla decisione dell'Autorità di via Martini dattraverso i quali sono prestati senza autorizzazione servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano. In circa 8 mesi la Consob ha chiesto di oscurare ben 161 siti web.D'ora in avanti, la Commissione potrà ancheche violi gli obblighi alla quale deve soggiacere.Consob potrà ancheche nel corso degli anni hanno riguardato anche l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari.Infine, con la proroga contenuta nel decreto legge, lae quali sostituire con misure alternative che assicurino tuttavia i medesimi risparmi.