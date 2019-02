Consob, il CdM dà il via libera alla nomina di Savona Presidente

(Teleborsa) - Paolo Savona, attualmente Ministro per gli Affari europei, sarà il nuovo Presidente della Consob, l'authority che vigila sui mercati finanziari.



E' stato un Consiglio dei Ministri lampo a formalizzarlo, quando già si era trovato l'accordo sul successore di Mario Nava, dimessosi lo scorso autunno. In base all'accordo raggiunto, il Ministero per gli Affari europei passerà ad interim al Premier Giuseppe Conte.



La notizia era largamente attesa ed è stata anticipata da fonti della Lega e del M5S, in attesa che la proposta passi al Colle per la nomina ufficiale, che spetta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Assieme a Savona, i componenti in carica alla Consob sono il presidente vicario Anna Genovese, che era stata indicata di recente anche fra i papabili alla presidenza, ed i commissari Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca. © RIPRODUZIONE RISERVATA