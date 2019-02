© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È quanto ha affermato, ieri sera,lasciando l'Aula della Camera, rispondendo a una domanda sulla nomina dei vertici dell'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia.che, in caso di nomina come presidente della Consob, si è detto pronto a dimettersi subito dalla carriera direttiva, nonostante la legge istitutiva preveda, per casi come il suo, l'aspettativa. Attualmente Minenna è, infatti,. Una decisione che, secondo fonti vicine a Minenna, l'economista avrebbe preso già a novembre quando "era stato indicato dai leader della maggioranza come prossimo presidente della Commissione".Ma la partita "tutta interna al Movimento Cinque Stelle", secondo Il Fatto Quotidiano, non è affatto conclusa., possibile candidato alternativo a Minenna dal lato M5S, e, commissaria con la maggiore anzianità, che attualmente ricopre l'incarico di presidente vicaria, e che secondo il quotidiano starebbe "cercando la sponda del presidente del Consiglio Giuseppe Conte".La poltrona di presidente Consob è vacante dallo scorso settembre, quandoè stato oggetto di attacchi di Lega e M5S per la presunta incompatibilità tra il distacco dagli uffici tecnici della Commissione europea e la guida di una Authority nazionale.