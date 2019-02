(Teleborsa) - La commissione Finanze del Senato ha dato parere favorevole alla nomina di Paolo Savona, ex ministro degli Affari europei, in qualità di presidente della Consob. Il parere ha ottenuto 12 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto.



Immediata la reazione di Fratelli d'Italia che ha minacciato di far ricorso alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati perché annulli il voto per incompatibilità con i precedenti incarichi ricoperti dall'economista.





