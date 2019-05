Consip, utile netto in crescita dell'11% a 5,8 milioni nel 2018

Ultimo aggiornamento: 20:41

L'assemblea degli azionisti della Consip ha approvato il bilancio 2018 che si è chiuso con un utile netto pari a 5,8 milioni in crescita dell'11% rispetto al 2017. I conti della società che si occupa degli acquisti della pubblica ammnistrazione, partecipata 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziano poi l’aumento del margine operativo lordo, pari a 11,8 milioni (+19%), la crescita degli investimenti, per un valore di 1,6 milioni (+160%).L’utile conseguito è stato destinato per 2,2 milioni di euro alle entrate del Bilancio dello Stato – come previsto dalla legge di Stabilità 2016 – e per 3,6 milioni di euro a riserva disponibile.Il risultato operativo segnala la crescita di tutti gli indicatori fondamentali: il valore degli acquisti effettuati dalla Pubblica amministrazione attraverso gli strumenti Consip è pari a 12,5 miliardi (+31%); il risparmio messo a disposizione delle Pa ha raggiunto 3,1 miliardi (+18%); l’indice di gradimento – l’incidenza degli acquisti delle Pa su strumenti Consip rispetto al totale – è pari al 31% (+28%), ovvero 1 euro su 3 passa attraverso Consip; il valore delle gare bandite è di 8,9 miliardi (+31%), mentre il valore delle gare aggiudicate è di 6,4 miliardi (+49%); il numero di gare bandite di importo superiore alla soglia comunitaria è pari a 83 (+20%), mentre il numero di gare aggiudicate (sopra soglia) è 74 (+28%).