Consip rinnova l'offerta alle PA di prodotti ICT a basso impatto ambientale

(Teleborsa) -per rinnovare l'offerta alle PA di: le iniziative per(edizione 3),(ed.17),(ed.31) e(ed. 2).Le nuove soluzioni Consip, informa una nota, pongonodelle apparecchiature, assicurando la piena conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e prevedendo requisiti minimi particolarmente stringenti in termini di riduzione di consumi energetici, emissioni, rumorosità, sostanze pericolose, imballaggi.Lasuddivisa in, offre la fornitura in acquisto didi diverse gamme (comprensivi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione fino a tre anni) e di. Ad aggiudicarsi la gara sono state le societàSpa (lotto 1),Spa (lotto 2),Spa-Srl (lotti 3 e 4). Ilrispetto ai prezzi mediamente praticati alla PA è compresoin base alle diverse tipologie di prodotto. La convenzione sarà attivata entro metà ottobre e rimarrà valida per un anno, salvo esaurimento anticipato del quantitativo massimo di apparati previsti.La ci, suddivisa in, prevede la fornitura in acquisto diper uso personale, stampanti di rete (bianco e nero o a colori), apparecchiature multifunzione (bianco e nero o a colori). Ad aggiudicarsi la gara sono state le societàSpa (lotto 1)Spa (lotti 2 e 6)Spa (lotto 3)Srl (lottoSpa (Lotto 5). Ilottenuto rispetto ai prezzi mediamente praticati alla PA%.La convenzione sarà attivata entro metà novembre e rimarrà valida per un anno, salvo esaurimento anticipato del quantitativo massimo di apparati previsti.La convenzione, suddivisa in, offre la fornitura a noleggio, per un periodo che va da 3 ai 5 anni, di, monocromatiche e a colori, per gruppi di lavoro di diverse dimensioni o dipartimentali. Ad aggiudicarsi la gara sono state le societàSpa (lotto 1)Spa (lotti 2 e 3). Ilottenuto rispetto ai prezzi mediamente praticati alla PA è risultato. La convenzione sarà resa disponibile all'esaurirsi della precedente edizione della stessa.Infine, la, suddivisa in, prevede la fornitura di, di prodotti(GOL), di sottoscrizioni softwaret, fino a concorrenza dell'importo massimo di 148 milioni di euro. Ad aggiudicarsi la gara sono state le societàSpa (lotti 1 e 5),Srl (lotto 2),Srl (lotti 3 e 7),Spa - Gway Srl (lotto 4),Srl -Srl (lotto 6). Ilottenuto rispetto ai prezzi mediamente praticati alla PA è statoLa convenzione sarà resa disponibile all'esaurirsi della durata della precedente edizione della convenzione, a partire dal mese di ottobre 2019.