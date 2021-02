© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono state, per un valore di, lenel 2020 dalle pubbliche amministrazioni utilizzando la piattaforma di eProcurement gestita daper conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. C'è stato unrispetto alle 1.259 gare bandite nel 2019 e del 1050% rispetto al 2018, l'anno di avvio del sistema.Più in dettaglio, ile il restante 23% da amministrazioni territoriali e centrali di acquisto territoriali. Il 51% sono state procedure aperte, di cui il 74% aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (pari all'83% del valore bandito). L'ambito merceologico con più procedure è quello dei "Servizi per il funzionamento della PA" (come quelli postali, assicurativi o di vigilanza), mentreTra i maggiori utilizzatori della piattaforma ci sono i, il, l', l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il CNR.Nel 2020, la piattaforma ha visto anche: sono state svolte 43 gare per appalti di lavori (da 24 stazioni appaltanti, per un importo complessivo pari a 87,7 milioni di euro) e 31 gare per l'affidamento di concessioni (da 18 stazioni appaltanti per un importo complessivo di 74,8 milioni di euro).