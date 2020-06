Consip, Corte Conti: valutare effettivi risparmi spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alert dellasugli acquisti di beni e servizi dellaper conto delle Pubbliche Amministrazioni: glinon hanno portato i risparmi sperati e, a volte,delle gare "si èsia per l'emergere di intese anticoncorrenziali tra le imprese dominanti".Tanto che, fa notare la Corte, per le cause più "diverse" quasi ila per beni e servizi dei ministeri continua ad essere effettuato, per varie cause, al di fuori degli strumentiNel corso del 2018 - si legge - è stato ulteriormente incentivato il ricorso agli acquisti centralizzati, mentre le politiche di "spending review" hanno sostanzialmente esteso il perimetro di obbligatorietà dell'utilizzo del MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ndr) a tutte le pubbliche amministrazioni. L'eccessivo dimensionamento delle gare si è ripercossosia sui tempi di aggiudicazione sia per l'emergere di intese anticoncorrenziali tra le imprese dominanti. Ssuddivise in lotti di dimensioni quantitativamente più ridotte, al fine di fornire la possibilità di accesso alle stesse anche delle piccole e medie imprese e di valorizzare adeguatamente gli elementi concorrenziali del mercato. Dallaemerge un risultato d'esercizio positivo di 5.799.757 euro, con un incremento dell'11,43 per cento rispetto al precedente esercizio. Tale risultato netto vede aumentare la sua incidenza sul valore della produzione (7,79 per cento rispetto al 7,4 dell'esercizio precedente). Il costo del personale ammonta a 31.823 migliaia di euro con un incremento di 129 migliaia di euro rispetto all'esercizio 2017 (0,41 per cento). Il patrimonio netto ammonta a 35.035 migliaia di euro con un incremento rispetto al 2017 di 3.604 migliaia di euro, pari all'11,47 per cento rispetto all'esercizio precedente.Se il risparmio potenziale, "inteso comerispetto ai prezzi medi della pubblica amministrazione sui prezzi unitari di acquisto, relativamente a "convenzioni" e "accordi quadro", si attesta a 3.053 milioni, si osserva che tale cifra corrisponde a quanto stimato nel caso in cui, per le categorie merceologiche presidiate, si utilizzassero a pieno (e non parzialmente, come oggi accade) le convenzioni" - scrive la Corte e aggiunge che, almeno per quanto riguarda le amministrazioni centrali, negli ultimi anni non ha rilevato a consuntivo, sui capitoli di bilancio destinati all'acquisto di beni e servizi, una riduzione di spesa pari a quella preventivata, anzi, nonostante il costante rafforzamento e l'espansione degli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni di adesione alle convenzioni in parola, "per varie cause, al di fuori degli strumenti Consip"."Con l'estensione del ruolo affidato a Consip - conclude la magistratura contabile - appare quindi opportuna una piùeffettivamente conseguiti"