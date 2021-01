© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È diil valore degli acquisti effettuati dallesul– lo strumento per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze – con un aumento di +15% rispetto al dato 2019 (4,8 miliardi di euro).E' quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che è ini nell'anno, pari a(601mila del 2019).Rilevante il risultato sui lche fanno registrare, per la prima volta, un valore degli acquisti di oltre 1 miliardo di euro (con una crescita del +10% rispetto ai 907 milioni di euro del 2019), collocandosi fra gli ambiti di spesa più rilevanti nel Mepa.Al 31 dicembre 2020, sulsono abilitate oltre(erano 136mila a fine 2019), che offrono un totale di 8,7 milioni di articoli fra