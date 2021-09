Consiglio Ue, Giovannini: la crisi climatica impone un impegno coordinato sul pacchetto Fit for 55

Mercoledì 22 Settembre 2021, 19:45

(Teleborsa) - "L'Italia sostiene con convinzione gli obiettivi del pacchetto "Fit for 55" per la decarbonizzazione nell'Unione europea al 2030 e al 2050, presentato a luglio dalla Commissione Europea, ed è impegnata anche con il Piano nazionale di ripresa e resilienza a raggiungere gli ambiziosi traguardi per combattere la crisi climatica e favorire la giusta transizione". Questo il messaggio del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al Consiglio informale Ue dei ministri dei trasporti ed energia, in corso a Brdo in Slovenia. Giovannini ha inoltre ricordato come l'attuazione del pacchetto "Fit for 55" richiederà un approccio coordinato e coerente che interesserà molteplici settori. Oltre a quello dei veicoli su strada, anche il comparto marittimo, quello dell'aviazione e il trasferimento modale da gomma a ferro. "È di cruciale importanza – ha sottolineato il Ministro Giovannini - lavorare insieme e con impegno sui tavoli europei. Occorre individuare soluzioni comuni e originali per massimizzare le sinergie ed evitare disallineamenti che rischierebbero di rallentare, se non di compromettere, il perseguimento degli obiettivi comuni".

L'urgenza della sfida che ci pone la crisi climatica, l'esigenza di ridurre le emissioni e dunque di promuovere la transizione verde, sono state ribadite come azioni prioritarie nel corso della riunione in Slovenia. Gli Stati Membri hanno descritto i loro piani e le loro iniziative condividendo l'esigenza di un approccio ambizioso per dotare i propri sistemi stradali e autostradali di una rete di infrastrutture di ricarica per i carburanti alternativi che risulti funzionale a sostenere e incoraggiare la diffusione di veicoli a basse emissioni, soprattutto elettrici. Questo processo richiederà l'ulteriore sviluppo della rete elettrica e la necessità di assicurare stabilità e sicurezza delle fonti energetiche alternative.