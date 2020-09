© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsi è pronunciato sulpromosso dalle principali compagnie telefoniche sul caso delle, contro lache ne imponeva la cadenza mensile.Il Consiglio di Stato, in particolare, hapresentate dalle compagnie telefoniche, ma ha comunque deciso diper accertare se siano competenti le autorità nazionali a regolamentare la cadenza di rinnovo contrattuale e di fatturazione e se ciò sia compatibile con le direttive europee.Protesta l'per la posizione assunta dal Consiglio di Stato e parla di une di un "che contraddice precedenti pronunce".Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'UNC "al di là del fatto che, per fortuna,, e quindi è, almeno per il momento, intoccabile, è assurdo che si metta anche solo in dubbio la possibilità dell'Authority delle Comunicazioni di prevederla a tutela dei consumatori ed in nome della trasparenza informativa".