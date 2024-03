Consiglio nazionale forense, dibattito su “Donne, tra diritto e giustizia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 8 marzo 2024 (ore 10), a Roma, a Palazzo Boncompagni Corcos (via del Governo Vecchio, 3), incontro su “Donne, tra diritto e giustizia. Riflessioni sul gender gap”, promosso dal Consiglio nazionale forense per la giornata della donna. Saluti di Francesco Greco, presidente Cnf; e di Lucia Secchi Tarugi, consigliera e coordinatrice Commissione p.o.. Seguirà dialogo sul tema, con gli interventi, tra gli altri, di Rosanna Oliva de Conciliis, presidente onoraria Rete per la parità; Grazia Graziadei, vicedirettrice TG1; Pina Rifiorati e Rocco Lombardo, componenti Commissione p.o. Cnf; rappresentanti del mondo accademico, sanitario e del volontariato. Presente Ruggero Marino, autore di “Crocefisse”. Nell’occasione, Maria Masi, già presidente Cnf e prima donna al vertice dopo cento anni, e l’autrice Elvira Frojo, giornalista e scrittrice, presenteranno il volume in uscita “Se la Giustizia è donna. Avvocatura e società, tra passato e futuro” (ed. Wolters Kluwer). Un progetto editoriale promosso dal Consiglio nazionale forense per ricordare tradizioni, valore e determinazione femminile del passato guardando al futuro, evidenziando il ruolo sempre attivo della massima istituzione dell’avvocatura nella parità di genere e nella tutela antidiscriminatoria, in un cammino ancora incerto per le donne.​