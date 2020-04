Consiglio europeo, sul tavolo il Recovery Fund

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo settimane di discussioni il giorno del confronto tanto atteso è arrivato. Alanche se quello che fino a qualche giorno fa si annunciava come uno dei vertici più importanti della storia dell'Ue potrebbe deludere le aspettative. Da più parti è stato, infatti, già declassato a semplice incontro interlocutorio.Insomma nessuna grande decisione è attesa oggi dallasalvo il via libera finale, che sembra ormai scontato, aiquello, quelloe quello. Anche sulnon sono previste grandi novità dal momento che seppur verrà approvato "senza condizioni" cosa questo vorrà significare, nel dettaglio, lo si potrà capire solo più avanti. Su questo fronte l'Italia si presenta con unaconfavorevoli, contrari i. Un'eventuale adesione richiederà, tuttavia, un iter lungo e travagliato e, soprattutto, un'attenta valutazione delle altre proposte messe in campo dall'Europa.Protagonista sul tavolo del Consiglio europeo sarà ilsul quale ci si aspetta qualche passo ma nessun accordo ufficiale. Un confronto sui contenuti di questo strumento avverrà, infatti, solo dopo laDalle prime indiscrezioni sembra che lasarebbe disposta a metterecioè una potenza di fuoco simile a quella chiesta daÈ certo che ilsi troverà a dover gestire ilche vede unaDa una parte c'è chi vuole usare solo gli strumenti esistenti, come il bilancio Ue, per aiutare la ripresa. Dall'altra chi vuole invece creare quegli "strumenti innovativi" di cui aveva già discusso l'Eurogruppo, senza successo. Per preparare il terreno già a inizio settimana Michel ha cominciato a mediare, convocando un minivertice a cinque con i leader delle due fazioni ovvero, e sull'altro fronteSe appare condivisa la necessità di creare un fondo per la ripresa le modalità con cui ciò debba avvenire continuano a essere molto divisivePer lail Fondo deve essere finanziato attraverso un "debito europeo perpetuo", gestito dalla Commissione Ue sulla base di garanzie prese dal bilancio comune, e capace di dare agli Stati sovvenzioni a fondo perduto. Un'idea questa completamente indigeribile per i Paesi del Nord in quanto vincolare la Commissione Ue, con un debito perpetuo, la considerano una strada vietata dai Trattati. Laprevedeche la Commissione costituiscaunfondo grazie a garanzie degli Stati e conceda prestiti a lunga scadenza, in base alle necessità di ognuno. A tentare un compromesso è lache prevede un fondo di solidarietà gestito da Bruxelles, con la garanzia del budget europeo, ma includendo inizialmente garanzie comuni di tutti gli Stati membri. Le risorse che la Commissione Ue raccoglierà sui mercati daranno prestiti "back to back" agli Stati membri, con "scadenze il più possibile a lungo termine". "Sosteniamo la rapida realizzazione del Recovery Fund che dovrebbe affrontare le conseguenze economiche del coronavirus ed evitare l'aumento delle divergenze strutturali fra gli stati membri – ha dichiarato questa mattina il–. L'ammontare delle risorse prese a prestito dal Fondo sul mercato dovrebbe essere almenoi tramite l'emissione di titoli a scadenza perpetua o molto lunga. La cosa essenziale è che non stiamo parlando di mutualizzazione dei debiti esistenti, ma del modo più efficiente ed efficace di contrastare con mezzi comuni una sfida comune che è straordinaria e senza precedent". Il recovery fund, secondo la proposta, si finanzierebbe sui mercati fino a 1.500 miliardi di dollari mettendo obbligazioni con durata massima trentennale. Per mediare, la von der Leyen potrebbe proporre non sovvenzioni ma prestiti a lunga scadenza, da un fondo che nasca all'interno del perimetro del bilancio europeo ma che funzioni in modo autonomo come il vecchio piano Juncker per gli investimenti, o il nuovo Invest EU.