Consiglio europeo, leader a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sull'appuntamento clou della settimana con ilriunito in videoconferenza - la quarta deidall'inizio della crisi - per fare il punto sulle misure in sostegno dell'economia dell'eurozona colpitaIn collegamento, anche i Presidenti della Commissione europea,; dell'eurogruppo,; della Bce,; oltre all'alto rappresentante,Aggiungere al prossimo bilancio(2021-2027) un fondo temporaneo e mirato per la ripresa , il, dotato di: questa una delle principali proposte contenute in un documento interno dellaelaborato, appunto, in occasione del vertice Ue di questo pomeriggio. Nel documento viene indicato un pacchetto di iniziative destinato a integrare il bilancio pluriennale Ue e a mobilitare almenoper ridare slancio alle economie colpite dalla crisi.Ancora tanti i nodi da sciogliere, anche per questo al termine della videoconferenza dei leader UE, è prevista solo unadel Presidente del consiglio europeo,alla stampa, ma non leproprio per evitareLa Cancelliera tedescaha ribadito ilfacendo appello alla solidarietà: "-dice-Parole accolte positivamente dal Presidente del Parlamento Ue, David Sassoli: "Mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole della cancelliera Merkel stamattina al Bundestag, perché vanno nella direzione giusta".. Questo è il rischio che sta correndo la. Lo avrebbe detto aileader riuniti la Presidente della Bce Christine Lagarde, secondo quanto riferisce una fonte, mettendo anche in guardia dalche non tutti i Paesi siano in grado di agire nel modo necessario. Serve subito un Recovery Fundha detto sottolineando che ildell'Eurozona potrebbe ridursi fino alAccorato e sentito l'appello disecondo il quale i cittadini si aspettano risposte adeguate, invitando a mettere in un angolo gli egoismi. "Siamo ad un tornante decisivo e siamo chiamati ad assumerci unanei confronti dei nostri cittadini che stanno affrontando momenti difficili e che si aspettano una risposta concreta e adeguata alla", ha detto. Poi, ricordando che "non tutti glisono stati colpiti alla stessa maniera dall'epidemia, alcuni hanno pagato un prezzo molto alto in termini di vite umane", ha sottolineato che "è giunto ildi andare oltre la logica die rimettere al centro la solidarietà che sta al cuore del