Consegne ultraveloci, Getir acquista Gorillas in momento difficile per settore

(Teleborsa) - Getir, azienda turca attiva nella consegna ultraveloce della spesa, ha annunciato l'acquisizione di Gorillas, azienda di consegne attiva nello stesso segmento e con base a Berlino. Si tratta di un importante operazione per il consolidamento del settore, che negli scorsi mesi ha dovuto affrontare pesanti tagli di personale e di valutazioni aziendali, in mezzo alle significative difficoltà di finanziamento per le società tecnologiche.



Secondo il Financial Times, l'acquisizione si è chiusa a una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, mentre il gruppo combinato ha ora un valore di 10 miliardi di dollari. Al culmine delle loro valutazioni, Getir e Gorillas avevano raggiunto rispettivamente valutazioni di 11,8 miliardi di dollari e 3 miliardi di dollari.



"I mercati vanno su e giù, ma i consumatori amano il nostro servizio, e comodità, convenienza e praticità sono qui per restare. Il settore della consegna ultraveloce della spesa crescerà costantemente per molti anni a venire, e Getir guiderà questa categoria che ha creato 7 anni fa", ha commentato in una nota Nazim Salur, fondatore di Getir.